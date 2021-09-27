Poncho de los Rios

Poncho de los Rios

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Quién soy

Solo soy una persona apasionada por las startups, tecnología y como podemos ser la mejor versión de nosotros mismos.

Empece nowports junto con un socio a mis 19 años, y hoy tenemos oportunidad de estar en 7 países, mas de 300 nowporters y $100M USD levantados de capital.

Veo nuestro éxito como una oportunidad para cambiar LATAM.

¿Porque escribo?

Empezó como un hobby para conocerme mejor a mi mismo, una terapia de escribir lo que pensaba y aprendía. Lo compartí con mi gente cercana y creo que si algo puedo aportar, puede ser encontrado en este blog.

Contactáme

En mi email estoy en poncho@nowports.com, twitter, instagram.

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Where I share unfiltered insights from building, scaling, and surviving in tech (and AI). 🦄 💻 🌉 Half nomad, with base in SF & MTY

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