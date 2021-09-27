Quién soy
Solo soy una persona apasionada por las startups, tecnología y como podemos ser la mejor versión de nosotros mismos.
Empece nowports junto con un socio a mis 19 años, y hoy tenemos oportunidad de estar en 7 países, mas de 300 nowporters y $100M USD levantados de capital.
Veo nuestro éxito como una oportunidad para cambiar LATAM.
¿Porque escribo?
Empezó como un hobby para conocerme mejor a mi mismo, una terapia de escribir lo que pensaba y aprendía. Lo compartí con mi gente cercana y creo que si algo puedo aportar, puede ser encontrado en este blog.
Contactáme
En mi email estoy en poncho@nowports.com, twitter, instagram.