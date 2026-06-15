El producto está terminado, el equipo es bueno, los números cierran. Y al final de la sesión, el inversionista se recarga en la silla y dice algo como: “Interesante... pero no termino de ver cómo esto cambia mi operación.”

Ahí se perdió la ronda, no por falta de producto ni de tracción, sino por falta de claridad.

Me costó años aceptar lo que eso significa. Cuando construyes algo complejo, el riesgo que te quita el sueño vive en el código, en la arquitectura, en si el sistema aguanta, pero el riesgo más grande casi nunca es ese. Es de comunicación, y duele aceptarlo porque comunicar parece lo fácil, lo que harás cuando el producto ya esté listo. Termina siendo lo contrario.

En Handle caí en esto de frente. Pasé meses metido en las entrañas de promotoras, entendiendo los flujos de una AGA, mapeando los bottlenecks de cada carrier. Aprendí exactamente por qué lo que construimos es sofisticado, y precisamente porque me costó tanto entenderlo, quería que el mundo lo entendiera igual de profundo.

El error está ahí, en ese deseo. Asumimos que la complejidad comunica valor, pero la complejidad sin traducción genera fricción, y la fricción mata decisiones.

Lo aprendí viéndolo en reversa. Las decisiones importantes que he tomado, invertir en algo, comprar una herramienta, recomendar a alguien, casi nunca las tomé porque algo sonara impresionante. Las tomé porque algo se entendía, porque alguien logró que viera, rápido y sin esfuerzo, qué cambiaba en mi vida. El que mejor me explicó, ganó.

Tengo un test que uso conmigo mismo cuando siento que me estoy enamorando de mi propia complejidad: ¿puedo describir lo que construyo en veinte palabras o menos, de forma que alguien inteligente pero ajeno a mi industria lo entienda de verdad, sin que tenga que preguntarme nada? Si no puedo, el problema es de claridad estratégica, y es mío. Simplificar exige primero saber qué es lo esencial y qué es ruido, y esa discriminación es una de las habilidades más difíciles que existen.

Las compañías que más admiramos por su profundidad técnica son las que mejor escondieron esa profundidad detrás de una frase. Stripe procesa billones de dólares al año, maneja acquiring bancario, compliance en decenas de países, antifraude, payouts, APIs. Su pitch original fueron tres palabras: “Payments for developers.” Los Collison entendieron que vendían la eliminación de un dolor específico para una persona específica: un developer que quería cobrar en su app y se le iban semanas peleando con un gateway. Stripe llegó al mercado cuando integrar pagos tomaba semanas de pelea, y siete líneas de código y una frase de tres palabras fueron lo que abrió la puerta con Thiel y con Musk antes de tener tracción real.