Ha pasado un tiempo desde la última vez que me animé a escribir un buen blog. He estado publicando notas, podcasts, aprendizajes sueltos, pero la operación del día a día y la exigencia que tiene construir una compañía que aspira a ser global es increíble. Y como founder, dependiendo de la etapa en la que estés, se vuelve muy fácil excusarte con que no hay tiempo para pensar en estrategia, en la visión, o en la cultura intencional del equipo.

Esta semana, entre cambios en el equipo, feedback de clientes y en general mucho movimiento de todo tipo, decidí dos cosas: ser más intencional con la construcción de Handle, y ser más vocal para sumar early believers. Este post es parte de las dos.

Y lo que traigo en la cabeza hoy, es simple: ¿cuál es la cosa más importante en la compañía ahorita?

La mayoría de los founders que conozco y yo incluido, vamos a contestar esa pregunta con una lista que va desde producto, ventas, hiring, fundraising, retención, etc. Todo suena bien y todo es cierto, pero una lista es la principal señal de que NO sabes cual es el bottleneck.