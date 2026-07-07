En seguros hay procesos enteros que consisten en leer miles de documentos y cruzar información: siniestros, identidades, padecimientos, pólizas. Trabajo repetitivo donde el error humano es casi inevitable.

Ahí es donde la IA agéntica cambia el juego: cubre hasta el 90% del proceso de punta a punta no sugiere el siguiente paso, lo ejecuta. El resultado: equipos hasta 10x más productivos y menos margen de error.

La velocidad es la nueva ventaja competitiva. Los números en el carrusel 👇