Poncho de los Rios

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 7, 2024

Hola, leo: "Es por eso que te dejo acá 4 noticias que nos llamaron la atención sobre la industria logística en LATAM:

Volumenes de Asia y congestión en puertos

Inversiones multimillonarias en México

Mercado de trade financing"

Cuál es la cuarta noticia?

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Rachel Morgan
Aug 17, 2024

Un artículo muy interesante, me encanta!!

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Por supuesto, sigue adelante.

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