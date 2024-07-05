En nowports estamos obsesionados en sumar el máximo valor a las empresas que importen y exporten sus productos desde Asia 🇨🇳 - LATAM 🇲🇽🇨🇱🇺🇾🇧🇷🇵🇪🇨🇴

Es por eso que te dejo acá 4 noticias que nos llamaron la atención sobre la industria logística en LATAM:

Volumenes de Asia y congestión en puertos Inversiones multimillonarias en México Mercado de trade financing

1. Volumenes de Asia - LATAM

El volumén de Asia - LATAM parece ser hasta 11% más que el año pasado para algunos puertos marítimos y aéropuertos (sobre todo en México y Brazil), a pesar de los blank sailings y saturación que ha habido en los puertos asiáticos los últimos meses.

Las navieras están ofreciendo servicios exclusivos para ciertas rutas, con tal de reducir el tiempo de tránsito y evitar pasar por distintos puertos, lo cuál ha hecho que las tarifas spot aumenten de precio.

Calculamos que los blank sailings, falta de equipo y saturación en los puertos, no disminuyan por lo menos hasta Agosto.

2. Inversiones multimillonarias en México

Solo el primer trimestre del año, México recibió más de 51 inversiones de 11 países distintos en la industria automotriz, generando casi $5 mil millones de dolares de nueva inversión.

Si bien gran parte de las inversiones son de partes automotrices (36), también se anunciaron 3 nuevas armadoras. Los estados más beneficiados son Coahuila, Nuevo León y Puebla.

3. Desafíos financieros en la agricultura de Brazil

El mercado de Fiagros (financial agriculture), venía creciendo los últimos tres años de manera importante, pero ahora los fondos especializados están viendo un desafío gigantesco en seguir con el ritmo, y han decidido enfocarse en otros productos para el mismo mercado (factoraje, venta de divisas, etc). La principal razón pareciera ser los default rates de dichos prestámos.

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