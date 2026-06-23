Casi todas las corredoras con las que platico creen que tienen un sistema de registro. Tienen un folder. Tienen un Excel maestro que alguien actualiza los viernes, una carpeta de PDFs por cliente, un correo donde está la cotización buena, y —esto es lo importante— tienen a una persona que se sabe la cartera de memoria. Cuando esa persona se va de vacaciones, la oficina se queda medio ciega. Eso no es un sistema de registro. Es un archivo. Y un archivo nada más guarda; no contesta.

La diferencia suena chiquita pero no lo es. Un archivo lo abres cuando algo se rompe: se venció un recibo, entró un siniestro, el cliente pregunta por qué le cobraron de más. Vas, escarbas, encuentras el PDF, lo lees, contestas. Toda la información del cliente existe, sí, pero está muerta hasta que tú la resucitas a mano. Y resucitarla a mano cuesta horas que nadie cuenta porque están repartidas en pedacitos a lo largo de la semana.

Lo que se me quedó pensando últimamente es que el activo de una corredora nunca fueron las pólizas. Es la memoria. Cada corredora es, en el fondo, una base de datos de personas: quién es el cliente, qué tiene contratado, cómo ha venido pagando, qué le falta, cuándo le toca renovar. El que tiene esa memoria completa y viva puede venderle el segundo y el tercer producto sin esfuerzo. El que la tiene repartida en Excels y cabezas, no. Vende lo que se acuerda.

Larry Ellison construyó Oracle sobre esta apuesta, y la cuenta bien el libro Softwar. Su tesis era casi aburrida de tan simple: tarde o temprano, todo negocio serio iba a correr sobre una sola base de datos de verdad, y el que fuera dueño de esa base sería dueño de todo lo que pasa encima. No el que tuviera la interfaz más bonita ni el que vendiera más licencias. El que tuviera la fuente única de la verdad. Ellison entendió antes que casi nadie que la base de datos no es plomería, no es la parte aburrida del sótano. Es el moat. Quien controla dónde vive la verdad, controla la relación.

Lo curioso es que la mayoría de las corredoras ya generan toda esa verdad. La capturan a fuerza, todos los días. Cada póliza emitida, cada recibo, cada dato que el regulador te obliga a recabar en el KYC —la semana pasada escribí justo sobre eso— es un pedazo de esa base. El problema nunca fue tener los datos. Fue que viven en seis lugares y ninguno les contesta cuando les preguntas.

En Nowports viví las dos versiones de esto. Los primeros años operábamos con la información embarrada por todos lados, y te dabas cuenta del costo cuando alguien hacía una pregunta sencilla —cuánto facturamos por esta ruta, qué clientes cayeron este mes— y la respuesta tardaba dos días de pegar Excels. Cuando por fin metimos todo a un solo sistema que sí contestaba, no es que trabajáramos más rápido. Es que empezamos a ver cosas que antes no veíamos, y a vender de forma distinta. La diferencia entre tener los datos y tener una base que te contesta es la diferencia entre un archivero y un socio que se sabe todo.

Eso es lo que estamos construyendo con el System of Record de Handle, y por eso me importa tanto. No es un lugar más bonito donde guardar las pólizas. Es una base que sí contesta. Entras y de un vistazo ves tu prima neta, tu comisión del periodo, cómo viene la cobranza, los recibos vencidos más grandes y el breakdown por cada aseguradora con la que trabajas. Le das click a un cliente y ves su cartera completa, sus pólizas activas, y un timeline de toda su relación contigo que se va enriqueciendo solo con lo que el agente de KYC recaba. La verdad deja de vivir en la cabeza de la persona que se va de vacaciones, y empieza a vivir en un lugar que no se va de vacaciones nunca.

System of Record en Handle, tres pasos - Watch Video

Y la parte que más me gusta es la que convierte la base en trabajo hecho. Le puedes pedir, en lenguaje normal, que te arme una presentación comercial de una cotización que trabajó alguno de tus agentes. Que te haga el reporte de un siniestro. Que te diga cuánta comisión esperas cobrar en los próximos dos meses. Cosas que hoy te cuestan tardes enteras de armar a mano, y que pasan a ser una pregunta que contestas en lo que te tomas un café. No porque alguien las haya tecleado, sino porque la base por fin sabe lo suficiente para hacerlas ella sola.

Creo que ahí está el cambio de fondo, y todavía le estoy dando vueltas a cómo explicarlo bien. Por años el software de seguros te pidió que tú alimentaras al sistema: teclea aquí, sube el PDF allá, concilia esto a mano. El trato siempre fue que tú trabajabas para la base. Lo que intentamos invertir es ese trato. Que la base trabaje para ti. Que la información que ya estás obligado a capturar deje de ser un costo de cumplimiento y se vuelva el activo que te dice a quién le puedes vender qué, y que además te arma el material para hacerlo.

No tenemos todo resuelto, y la primera versión la vamos a pulir mucho. Pero la pregunta con la que me quedo, y que te dejo, es ésta: si mañana se fuera de tu oficina la persona que se sabe la cartera de memoria, ¿cuánto de tu negocio se iría con ella? Si la respuesta te incomoda, ahí está exactamente el trabajo.