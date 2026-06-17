Cuando arrancamos Nowports no teníamos plataforma, ni equipo grande, ni la menor idea de cómo se construía un freight forwarder. Lo único que hicimos bien al principio fue una sola cosa: que un cliente pudiera ver dónde iba su contenedor, en línea, en tiempo real. En ese momento toda la industria lo hacía por correo, le escribías a tu agente, esperabas medio día, te contestaba “déjame reviso”, y otra vez a esperar. Pusimos un mapa y un estatus en una pantalla.

Después hicimos bien otra sola cosa: un mercado. China a México, esa ruta, ese flujo, esos clientes. Le metimos todo ahí hasta que la entendimos mejor que nadie. Cuando eso funcionó hicimos bien una tercera: financiamiento. Adelantarle el capital al importador para que no tuviera que pagar el flete por adelantado.

Esa es probablemente la mecánica más importante de todo lo que construimos en Nowports. Cada cosa que salía bien se volvía la base de la siguiente.

Esto también es de cómo funciona mi cabeza. Doy lo mejor cuando me obsesiono con una sola cosa y le meto todo. Cuando trato de avanzar cinco frentes al mismo tiempo, avanzo los cinco a medias. El foco no es una virtud moral, es mi única forma de hacer algo bien.