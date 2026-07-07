Poncho de los Rios
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Lo que antes tomaba días, hoy toma minutos.
En seguros hay procesos enteros que consisten en leer miles de documentos y cruzar información: siniestros, identidades, padecimientos, pólizas.
jul 7
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3
junio 2026
Un update de Handle, la base que contesta
El activo de una corredora nunca fueron las pólizas. Es la memoria, y hoy vive en seis lugares y en la cabeza de alguien que se va de vacaciones.
jun 23
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2
Una sola cosa
Lo único que hicimos bien al principio fue una sola cosa.
jun 17
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Poncho de los rios
10
El expediente vivo: de cumplir el KYC a venderle más a tu cliente
Como el agente KYC de Handle convierte un trámite obligatorio en tu mejor motor de cross-selling
jun 17
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3
1
La claridad no es lo blando
Hay una junta que casi todos los que hemos levantado capital conocemos.
jun 15
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10
Capital allocation
Hay un skill del que casi nadie habla: cómo un founder decide a dónde va el capital.
jun 10
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6
Believers
Todos los que hemos vendido a enterprise crecimos con el mismo mapa.
jun 5
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7
1
El lunes normal
Hay un momento en la vida de toda compañía que no aparece en ningún board deck y que casi nadie nombra.
jun 3
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10
mayo 2026
La gente que conectas define hasta dónde llegas
A los 17 años llegué a San Francisco sin saber programar, sin contactos y sin el típico "network" de Silicon Valley.
may 25
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13
1
2
Dejar pasar el tiempo entre una aventura y la otra
Cuando decidí dejar el CEO de Nowports para pasar a president y después al consejo, lo primero que me dijo mucha gente cercana fue que arrancara la…
may 22
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7
4
Las cadenas se rompen tres eslabones adelante
Esta semana leí algo que me regresó a una conversación que tuve mil veces hace cinco años.
may 21
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6
Donde mejor opero
Hay mucha gente que se toma el trabajo demasiado en serio.
may 18
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8
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