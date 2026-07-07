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junio 2026

Un update de Handle, la base que contesta
El activo de una corredora nunca fueron las pólizas. Es la memoria, y hoy vive en seis lugares y en la cabeza de alguien que se va de vacaciones.
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Una sola cosa
Lo único que hicimos bien al principio fue una sola cosa.
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El expediente vivo: de cumplir el KYC a venderle más a tu cliente
Como el agente KYC de Handle convierte un trámite obligatorio en tu mejor motor de cross-selling
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La claridad no es lo blando
Hay una junta que casi todos los que hemos levantado capital conocemos.
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Capital allocation
Hay un skill del que casi nadie habla: cómo un founder decide a dónde va el capital.
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Believers
Todos los que hemos vendido a enterprise crecimos con el mismo mapa.
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El lunes normal
Hay un momento en la vida de toda compañía que no aparece en ningún board deck y que casi nadie nombra.
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mayo 2026

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